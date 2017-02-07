救國團是否國民黨附隨組織 24日辦聽證

行政院不當黨產處理委員會今天表示，24日將舉辦聽證會，對於救國團是否為國民黨附隨組織舉行聽證程序。

黨產會發言人施錦芳下午表示，黨產會將於24日於張榮發基金會國際會議中心，就「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」，舉行聽證程序。

施錦芳說，聽證會將針對救國團是否曾為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，並且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制的附隨組織等議題，邀請專家學者參與聽證程序以釐清事實。

黨產會也將在近期公開初步調查報告，供社會各界共同參與。1060207

(中央社)