翻盤！許厝國小VCM監測　環保署：未檢出

環保署空保處長蔡鴻德（右）指，在許厝國小10次的採樣檢測，其VCM都是未檢出。（倪浩倫攝）

下周就要開學，雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校61名學童，卻還不確定要留在橋頭國小、還是返回許厝分校。衛福部國健署今召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」專家會議。環保署空保處指，許厝國小空氣中的氯乙烯(VCM)濃度採驗「幾乎未檢出」，連續監測的濃度也低於正常值；但遷校與否，國健署長王英偉則仍堅持由雲林縣政府決定。

環保署空保處長蔡鴻德說，環保署自去年9~10月，在許厝國小地區進行10次空氣VCM檢測，但全數皆未檢出，再經每小時的連續自動監測，發現除了在每天下午2~4時，當地吹起西北風、北北東風時，才會稍微檢出；而許厝地區VCM、致癌風險為10的負7次方，也就是致癌率為千萬分之1，低於正常、可接受的10的負6次方。

蔡鴻德補充，橋頭地區方面，環保署共做了3次VCM檢測，每一次都採樣了21處，當中包括15名孩童住家，和1~6年級共6間教室，每次都接近未檢出、低於偵測的極限。

王英偉指出，當地過去都是檢測VCM的代謝產物、也就是尿液中的TdGA濃度，但實際上，VCM的參考值不僅更大，也不像TdGA容易受包括二手菸、維他命、B型肝炎等條件影響。他表示，儘管VCM的濃度低於安全值，但數字並不能代表絕對安全、零風險，國健署和環保署仍會持續監測當地數值。

但孩童到底遷不遷校，王英偉仍堅不鬆口；他說，他今天會議開始時，就告訴與會專家「不需要給遷校不遷校的建議」，會後將把這份風險說明，提供給雲林縣政府和學童家長，並由當地政府做是否遷校的決定。

至於成大教授李俊璋做的尿液中TdGA濃度監測，發現第一次在許厝國小測的濃度，卻低於遷到較遠的橋頭國小時做的檢驗濃度，外界曾傳言是受到「蛋」的影響；王英偉說，影響TdGA的條件很多，包括飲食、二手菸、維他命、Ｂ肝等，至於為什麼第一次檢測的濃度較高，他解釋，可能是當時「剛開學」，很多孩童剛從外地郊遊回來，所以數值比平常低，而在橋頭國小測的數值才算正常，與國衛院之前的研究數值並不違背。

(中時)