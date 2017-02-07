女染淋病較無症狀 不治療恐不孕

男女染淋病，症狀大不同。醫師表示，男性染淋病，9成會有症狀，但女性僅2成有症狀；女傳給男得病率約2成，男傳給女則有5成。但不管男女，若沒有治療，都可能不孕。中央社記者陳偉婷攝 106年2月7日

男女染淋病，症狀大不同。醫師表示，男性染淋病，9成會有症狀，但女性僅2成有症狀；女傳給男得病率約2成，男傳給女則有5成。但不管男女，若沒有治療，都可能不孕。

淋病是台灣第三類法定傳染病，由奈瑟氏淋病雙球菌所引起，也是全球普遍存在的性傳染疾病，病患多半是15至59歲性活躍期的男性。女性感染的症狀比起男性較不明顯，且診斷也比較困難。性接觸是最主要的傳播方式。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，淋病主要影響生殖系統，男性感染後2至7天會出現尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感等症狀；女性感染後大多不會有疼痛感，症狀也不明顯。

疾管署防疫醫師王功錦表示，男性得淋病，有9成會有症狀，會有尿道疼痛、灼熱感、頻尿、排尿困難、尿道出現黃濁及膿狀分泌物。若治療不完全，會有前列腺炎、副睪炎、不孕症，但不孕症較少見。

如果是女性染淋病，王功錦說，大多數女性沒有症狀，僅2成出現症狀，包含陰道膿狀分泌物、小便疼痛、頻尿、背痛、下腹部及骨盆腔疼痛。如果沒有治療好，輸卵管炎、子宮內膜炎、骨盆腔炎、子宮外孕，有2成可能有不孕症。

羅一鈞說，與染病者性交得病率，女傳男為2成，男傳女為5成。因為淋病病菌容易在尿道存活、繁殖，可能透過性行為傳給女性；但女性的陰道因黏膜較厚，有較高的防禦力，陰道菌量本來就比較低，感染力較弱。

他也表示，女性染淋病較不會出現症狀，比較可能疏忽就醫，存有較多黑數。目前男性感染者總數雖然較多，但近5年女性感染率平均增加幅度高於男性。

疾管署表示，民眾如出現疑似症狀或懷疑感染，勿自行買藥或誤信偏方，應立即就醫，相關資訊可參考「友善性病門診推薦醫師名單」（網址：http://goo.gl/s1xYoJ），或可撥打國內免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢。1060207

(中央社)