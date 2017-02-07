追蹤英國首相專機 只需花費120元？

英國首相專機自土耳其安卡拉準備飛返英國的資訊，也被清楚揭露。（圖取自推特／CivMilAir）

英國首相專機自土耳其安卡拉準備飛返英國的資訊，也被清楚揭露。（圖取自推特／CivMilAir）

「Flightradar24」的App售價僅120元。（圖截自Flightradar24 App）

想追蹤英國首相梅伊（Theresa May）的專機，只需要花費120元就能辦到？而且專機飛行的訊息，在網站上提供給人瀏覽。這可能使首相專機成為恐怖份子的襲擊目標。

英國首相梅伊上周搭乘專機自美國華盛頓飛往土耳其安卡拉，飛行時的位置、高度與方向等，都在「Flightradar24」的網站，以及其售價僅120元的App上都可清楚地查詢到。

「Flightradar24」是一間提供實時航班飛行狀況的網路服務商，網站彙整了各航班的飛行軌跡、出發地、目的地、航班號、註冊編號、飛行器型號、當前位置、高度和空速等。一般而言，該網站並不會出現軍機或外交專機的訊息。

前英國國家反恐安全局負責人Chris Phillips表示，首相專機的飛行訊息被公開是非常荒謬且不負責任的，這無疑給潛在的恐怖份子提供了完整的訊息，應該將飛機上的追蹤器關閉。

「Flightradar24」過去也曾將日本政府專機「空軍一號」的飛行訊息標示在地圖上。2014年9月時，日本防衛省基於反恐，要求其保密。

(中時電子報)