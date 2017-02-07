卡達航空執行長盼川普鬆綁旅遊禁令

卡達航空執行長Akbar Al Baker。(圖/美聯社)

卡達航空執行長Akbar Al Baker 7日表示，他希望美國總統川普最終能夠鬆綁針對穆斯林國家等7國旅遊禁令。

《路透社》報導，川普上任以來最受爭議的行為，就是在上月27日頒布旅遊禁令，而上個星期五美國法官已經暫時中止這項旅遊禁令，但是已影響了部分卡達航空旅客。

Akbar Al Baker預期當美國與波斯灣阿拉伯國家談到貿易時，川普就會展現出過人的商業長才。

Akbar Al Baker認為川普剛剛上任，必須給他一點時間，摸索如何治理一個世界大國，並相信川普最終會了解，阿拉伯國家對於美國經濟其實有著非常巨大的貢獻。

川普針對伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7國和所有難民所頒布的旅遊入境禁令，讓航空業者相當措手不及，部分航班因此必須重新安排機組人員。

川普下達旅遊禁令後，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，而西雅圖聯邦法官羅巴特（James Robart）又在稍後下令，暫緩執行川普禁令。美國國務院則在上周六宣布，將允許持有效簽證者入境美國，也就是說穆斯林7國公民仍可入境美國。美國國土安全部也在上周六同時跟進，根據聯邦法官裁決，立即暫停執行總統行政命令。

(中時電子報)