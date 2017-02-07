操控無人機噴灑農藥 西湖國中學生感到新奇
培育農業人才種子，苗栗縣西湖國中規畫特色遊學課程，請到科技公司出動農用噴灑機，在操場示範如何以無人機進行灑肥料等田間作業，打破年輕學子對傳統人力的刻版印象，也讓學生實地了解科技農業發展。
西湖鄉以農業為主，農業人力老化、缺工等問題嚴重，為鼓勵年輕人加入生產行列也培養學子對農生的興趣，西湖國中辦理自然農創、柚動視野的創新推廣課程，邀請科技公司實際展示農用噴灑機。
無人機起飛升空，在操場上空盤旋，邊飛還邊噴灑肥料，為草皮增加養份補給，讓在旁觀看學生大開眼界。
環保科技公司業者楊靖鈞表示，這台多旋翼農用噴灑機，相較一般的單軸機性能較佳，多運用在農用，不僅好操控也安全。
西湖國中學生高詩喬、陳昱文說，很驚訝無人機也能運用在農業施肥、灑農藥等生產過程，打破長期對農業普遍多是傳統人力施作的刻版印象。
西湖國中校長邱世允指出，特色遊學課程從理論衍伸到實務上，讓學生從學習航道操控、電機組裝外，也將實際到果園體驗各項農務，了解科技農業發展，也希望能在學生心中種下農業種子。
(中時)
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