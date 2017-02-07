陸客遊韓退燒 韓媒嘆陸客不來比MERS更可怕

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南韓因部署薩德，陸客大減，圖為去年9月，南韓為吸引陸客舉辦歡迎周，首爾街頭掛滿歡迎海報。（本報系資料照）

近年來，隨著大陸生活水平提高，越來越多人選擇出國過春節。然而因「薩德」引發中、韓兩國關係緊張，今年春節訪韓的陸客量增長持續下降，更有韓媒稱陸客不來，韓國觀光業將遭遇中東呼吸症候群(MERS)後最大危機。

據《韓國日報》報導，韓國媒體稱近期訪韓陸客增幅呈現下降趨勢，引發旅遊業界擔憂。韓國觀光公社的數據顯示，今年1月份開始，訪韓陸客增加量降為3至4%，2月恐為分水嶺，訪韓遊客的增幅恐轉為負成長。

自去年7月南韓宣布部署薩德後，中、韓的關係便陷入緊張，9月大陸更實施「限韓令」，使訪韓陸客銳減。韓國旅遊業擔憂，若限韓令持續發酵，將使僅存的少量陸客自由行市場也受到重挫。

韓國觀光公社的負責人表示，若訪韓陸客量持續呈現負成長，韓國旅遊業將面臨至MERS以來最大的考驗。

(中時電子報)