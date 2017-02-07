宣導後遇車禍 南市消防大隊長下車救人
台南市新營區7日中午一名54歲李姓女機車騎士行經三興街與產業道路口時，不慎與一輛休旅車發生擦撞，李女跌落一旁深1米的排水溝內，碰巧消防局第一大隊人車甫參加鹽水蜂炮宣導活動，在結束返隊途中遇上，立即發揮救災本能，跳進水溝協助救援，將女騎士送醫治療。
7日上午約11點半，新營三興街與產業路口發生一起機車與休旅車擦撞意外，造成54歲李姓女騎士摔落深約1米的排水溝，機車則飛出10公尺外的稻田中，排水溝雖水深僅約5公分，但因李女臉部朝下泡在水裡，休旅車駕駛見狀趕緊將李女頭部墊高，以免溺水發生意外。
正當2人等待救護車的同時，消防局第一大隊大隊長丁春能、組長蔡勝凱、隊員謝佳修一行人參加完宣導活動，準備返回隊部，看見前方車禍現場立即下車查看，發現李女摔落水溝內，謝佳修趕緊跳入水溝緊急處理，丁春能與蔡勝凱則同步聯繫並協助李女送醫急救。
李女右腿骨折、頭部有部分撕裂傷，送醫治療後並無生命危險，而當下沒有消防衣就跳下水溝，弄得滿身泥濘的謝佳修說，當時心中只有救人為先，顧不得那麼多，能即早將傷患就醫避免憾事發生，身體、衣服弄髒再洗乾淨就好。
丁春能則表示，救災救護本是消防人員的職責，眼前就有車禍現場，當然以救人為優先，且在第一時間進行搶救，更是消防人員的本職。
(中時)
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