疑不滿勞逸不均 男工廠潑汽油自焚命危

高市橋頭區大仁路一家工廠今天下午發生一起自焚案，劉姓員工疑因不滿工作量太大，持汽油往自身潑灑，再以打火機引燃自焚，送醫仍未脫臉。他同事說，欲上前制止已來不及。

警方說，劉男全身幾乎100%燒傷送醫急救，情況不樂觀；他與姑姑同住，並在姑姑的工廠工作，他疑因生活不如意，加上覺得同事都把工作丟給他，一時想不開才引火自焚。

警方呼籲，自殺不能解決問題，再給自己一次機會。1060207

(中央社)