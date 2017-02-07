桃警破恐嚇討債集團 逮6嫌送辦
桃園市警察局在桃園地檢署指揮下，動員約80名警力，執行檢肅天道盟孔雀會中壢會不法組織，查獲首惡黃姓男子及其手下共6人到案，今天移送法辦。
警方昨天在現場起獲改造手槍1把、子彈6發、被害人本票、借據1批等物，全案調查後依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪，今天移送桃園地檢署偵辦。
桃園警方表示，檢肅到案的黃男（有強盜、竊盜、恐嚇、傷害、賭博、妨害自由等前科），去年初起受天道盟孔雀會中壢會總會長黃姓男子（綽號：小黃哥、天道黃）之命任副會長。
結果，黃男在桃園市平鎮區、中壢區、楊梅區一帶自立門戶，以聚眾持槍暴力討債、圍事、恐嚇取財等不法手段獲取利益，並為組織主要經濟來源，如遇不從者，動輒以傷人、毀物恫嚇方式，致被害人心生畏懼。
警方說，黃男因案入獄服刑出監後打算經營賭場謀利，欲找前手下王姓男子到他經營賭場內擔任詐賭師傅，王男拒絕，黃男心生不滿，即謊稱王男在他入監期間私吞一批槍砲，夥眾強逼被害人簽立新台幣20萬元本票3張及和解書，黃男還不罷休，恐嚇男子。1060207
(中央社)
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