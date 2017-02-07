鹽水蜂炮將引爆 炮城初估百座

我要評比

台南鹽水蜂炮10日引爆，消防局已開始檢查炮城，局長李明(峰)今天初估，鹽水今年炮城約有百座，較去年略增。

李明(峰)說，去年因景氣不佳，又遭逢0206強震，造成重大傷亡，鹽水炮城銳減到80多座，今年才又緩步增加。

消防局已展開炮城的安全檢查，迄今完成檢查10座，消防局說，早年鹽水蜂炮採用塑膠彈頭，威力強大，每次祭典總有多人受傷，更有人眼睛嚴重受損，當時台南縣政府就宣導鹽水莫使用塑膠彈頭，直到民國93年才以自治條例規定嚴禁。

即使嚴禁蜂炮使用塑膠彈頭，每年鹽水蜂炮還是有人受傷，去年更有人燒傷，消防局鹽水消防分隊長陳中和建議，體驗蜂炮需全副武裝，穿戴全罩式安全帽、圍巾、長褲、長袖及綿質外套、球鞋等，以策安全。1060207

(中央社)