慶元宵 宜蘭羅東11日辦燈謎晚會

宜蘭縣羅東鎮鎮長林姿妙（圖）7日邀請民眾在11日元宵節當天，前往羅東中山公園廣場參加「金雞報喜慶元宵」活動。（公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月7日

宜蘭縣羅東鎮公所將於11日元宵夜，在羅東中山公園廣場舉辦「金雞報喜慶元宵」活動，除有點亮「智慧燈」、猜燈謎、送燈籠活動。迎接情人節，當天還有愛情考驗趣味活動。

羅東鎮長林姿妙今天說，農曆大年初一到十五，是年節氣氛最熱鬧的期間。正月十五元宵節，是新年的第一個月圓夜，俗稱小過年，在這個喜慶的日子裡，最幸福的事莫過於全家人聚在一起，賞花燈、吃湯圓。

她表示，為讓民眾感受到年節尾聲的喜氣，11日元宵節傍晚起將在鎮內中山公園廣場舉辦「金雞報喜慶元宵」活動。

鎮公所說，古代私塾在開學時，家長會為子女準備一盞燈籠由老師點亮，象徵學生前途光明，稱為開「智慧燈」。為了找回這種虔誠與尊重的心意，元宵節下午5時20分將於鎮公所廣場，邀請親子及學生參加，公所將準備燈籠及由文昌帝君加持過的智慧筆，經由林姿妙後點亮，隨即遊行中山公園提燈鬧元宵。

此外，當天下午7時於中山公園廣場舉行猜燈謎晚會，除有送燈籠之外，迎接西洋情人節到來得前夕，會場也安排愛情大考驗活動，邀請伴侶們穿上情人木鞋，二人二腳通過考驗者，可獲電影票2張。參加獎是主辦單位特製客家花布元宵福袋，內有糖果，象徵團圓祝福。1060207

(中央社)