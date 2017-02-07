推動智慧機械 蔡總統：我們是一個團隊
總統蔡英文今天出席「智慧機械推動辦公室」啟動儀式後透過社群網站臉書（facebook）表示，政府有決心，她相信所有機械業者都有很強決心，「我們是一個團隊，我們一起加油」。
蔡總統出席「智慧機械推動辦公室」啟動儀式，期盼整合政府與民間資源，在現有產學合作基礎上打造人才養成網絡，加速產業研發創新，並協助業者擴充展銷管道，帶領台灣機械產業邁入創新、智慧化工業4.0時代。
蔡總統隨後透過臉書貼文指出，智慧機械推動辦公室正式啟動，「落實產學合作」、「支持創新研發」與「強化行銷通路」是辦公室重點任務。
蔡總統說，智慧機械是「5加2」關鍵產業其中之一。政府有決心，她相信所有機械業者，無論做的是螺桿、刀庫、控制器或工作母機，大家都有很強決心，要走向創新、智慧化與品牌。1060207
(中央社)
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