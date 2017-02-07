花蓮幼鵝染禽流感 台東放山雞警戒

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花蓮縣玉里鎮發生幼鵝感染H5N6高病原性禽流感，台東縣的半開放式放山雞場提高警戒，台東縣政府7日加強訪查。中央社記者盧太城台東攝 106年2月7日

花蓮縣玉里鎮發生幼鵝感染H5N6高病原性禽流感，台東縣的半開放式放山雞場提高警戒，台東縣政府今天加強訪查。

玉里鎮緊鄰台東縣，昨天傳出高病原性禽流感後，由於台東放山雞都是採半開放式飼養，台東縣動物防疫所今天上午立即採取應變措施，包括重點消毒、查訪以及路邊稽查。

防疫所長吳子和表示，花蓮發生的幼鵝染病，初步調查是個案，到目前為止，花蓮沒有爆發整場感染，台東也沒有病例傳出。

他指出，如果1星期內全國各縣市爆發30場禽流感疫情，台東縣就會啟動邊境管制，要求有獸醫師開立健康證明的家禽才能進入台東。

吳子和表示，全國僅台東縣規定7日齡以上家禽須附健康證明，才能進入合法申請的屠宰場，否則不能運進台東屠宰、販售。目前已查獲2件違規，各裁罰新台幣3萬元。1060207

(中央社)