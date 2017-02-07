真的？杜特蒂自曝 赴陸醫院割「這層皮」

菲律賓總統杜特蒂自稱赴中國醫院割包皮。（美聯社資料照）

菲律賓總統杜特蒂承認近日赴中國醫院，接受心臟檢查，但隨後遭總統府官員否認，昨（6）日杜特蒂出席活動時說，自己確實去了中國，目的是做「包皮切割手術」。

《馬尼拉公報》報導，杜特蒂在昨日一場活動中，坦承自己確實飛赴中國醫院，而目的是做包皮手術，隨後他不再講述「包皮說」，開始批評前參議員塔塔德（Francisco Tatad），直指他無非是個寫專欄文章拯救自己的蠢貨。

不過，菲律賓《太陽星報》則有不同觀點，報導指出，杜特蒂的「割包皮說」不過是為了諷刺塔塔德，塔塔德宣稱杜特蒂赴中國醫院就醫，故杜特蒂以「我是去了中國，我去那做包皮手術」還擊。

據悉，塔塔德上月曾寫刊登專欄文章，指杜特蒂在今年初連假期間，坐私人飛機飛往廣州，與一間癌症醫院醫生會面。杜特蒂的特別助理克里斯托佛（Christopher Bong Go）當時澄清指，杜特蒂在耶誕節以及新年假期期間並未出國，若有疑慮可調出境記錄。

(中時電子報)