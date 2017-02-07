真的？杜特蒂自曝 赴陸醫院割「這層皮」
菲律賓總統杜特蒂承認近日赴中國醫院，接受心臟檢查，但隨後遭總統府官員否認，昨（6）日杜特蒂出席活動時說，自己確實去了中國，目的是做「包皮切割手術」。
《馬尼拉公報》報導，杜特蒂在昨日一場活動中，坦承自己確實飛赴中國醫院，而目的是做包皮手術，隨後他不再講述「包皮說」，開始批評前參議員塔塔德（Francisco Tatad），直指他無非是個寫專欄文章拯救自己的蠢貨。
不過，菲律賓《太陽星報》則有不同觀點，報導指出，杜特蒂的「割包皮說」不過是為了諷刺塔塔德，塔塔德宣稱杜特蒂赴中國醫院就醫，故杜特蒂以「我是去了中國，我去那做包皮手術」還擊。
據悉，塔塔德上月曾寫刊登專欄文章，指杜特蒂在今年初連假期間，坐私人飛機飛往廣州，與一間癌症醫院醫生會面。杜特蒂的特別助理克里斯托佛（Christopher Bong Go）當時澄清指，杜特蒂在耶誕節以及新年假期期間並未出國，若有疑慮可調出境記錄。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。