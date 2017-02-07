2017全球最夯25家飯店　Tripadvisor名單出爐

2017年全球前25大飯店名單出爐（Tripadvisor網頁截圖）

國際旅遊資訊分享平台Tripadvisor，每年都會針對全球各地飯店進行評選，2017年全球前25大飯店名單日前出爐，第一名由匈牙利布達佩斯的阿麗亞酒店拿下，第二名是印尼峇里島烏布的曼達帕麗思卡爾頓飯店，第三名是義大利杜林的都靈皇宮飯店，可惜25家名單中沒有任何台灣飯店上榜。

這25家飯店家家吸引人，例如馬爾地夫的瑪娜法魯島海灘度假屋，碧海藍天的潔淨與木屋、躺椅，光用眼睛看照片也覺得悠閒。其他像是布拉格博霍酒店的時尚、義大利佛羅倫斯印象佛羅倫斯的典雅、印度烏代浦The Leela Palace Udaipur的奢華，每一家都讓人看得心中旅遊魂蠢蠢欲動。

沒有那麼長的假期，台灣的也不錯。Tripadvisor也同步公布台灣25家最夯的「旅行者之選」飯店名單，入榜的好幾家都是常勝軍，像是台北商旅慶城館、台南遠東、大倉久和、神旺商務酒店等等都已連莊好幾年。不同的是，往年或許投票者多為年輕人，選出的多為中小型甚至地區飯店，但今年或許因樣本不同、評選規則不同，因此入選的25家都是頗具規模的飯店，與一般人心中印象較貼近。

今年台灣地區25家入選的飯店還有日月潭雲品溫泉酒店、台北怡亨酒店、北投麗禧溫泉酒店、台北文華東方酒店、翰品酒店花蓮、翰品酒店高雄、花蓮太魯閣晶英酒店、台北華泰瑞舍、台中裕元花園酒店、台北晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北天成大飯店、台東桂田喜來登酒店、台北君悅酒店、新竹國賓飯店、台北花園大酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮藍天麗池飯店、日月潭涵碧樓、台南臺邦商旅與台北W飯店等等。

家裡錢很多的土豪哥，也可以參考「台灣前十大豪華飯店」名單，入選的包含日月潭雲品溫泉酒店、台北文華東方酒店、台北晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、北投麗禧溫泉酒店、台中裕元花園酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、大倉久和大飯店、台北W飯店，以及台中日月千禧酒店等等。

(中時)