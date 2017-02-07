中港加工出口區總投資額突破千億 績效亮眼

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中港加工區分處長梁又文(左)與園區CEO，於「106年新春團拜暨聯誼茶會」中，歡唱交流！（陳世宗翻攝）

「廠商的需求在哪裏，服務就到哪裏」！今年是中港加工區建成20週年，中港分處長梁又文7日表示，在分處全體努力及產官學研訓政各界合作與協助下，該分處每年招商均超越目標，累計園區總投資額已突破千億元，營業額逐年遞增到560億元，績效相當亮眼！

加工出口區中港園區於7日舉辦「106年新春團拜暨聯誼茶會」，由中港分處長梁又文主持，園區廠商參與相當熱烈；與會有中港加工出口區廠協會謝明源創會榮譽理事長與陳隆志名譽理事長、加工出口區首席顧問陳明德等，產官學研訓政各界代表約200人參加。

梁又文指出，分處與園區廠商協進會所建構的公私協力相互支援合作平台，深獲區內廠商肯定及支持，踴躍熱情參與分處及廠協會各項活動；未來雙方將持續合作，共創雙贏，並為企業打造一個安全、安定、安心的永續經營環境，共同為園區經濟發展與員工福祉努力。

今年是中港加工區建成20週年！梁又文期勉中港分處服務團隊與園區廠商一起努力，共創園區榮景，建構中港園區成為「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」三生有幸之幸福園區；並祝福園區所有廠商生意興隆、業績長紅、宏圖大展、財源廣進！

(中時)