時來運轉「運彩氣象站」主持人尉遲佩玉。(馬樹立攝)

《時來運轉》運彩氣象站2／7-2／13 NBA重點預告

NBA即將迎來全明星賽，各球隊在上半季結束前，莫不希望積極取勝，為明星賽後晉級季後賽的競爭奠定穩當的基礎，賽事精彩可期，彩迷們務必注意本周的重點預告，並參考每日最新戰況分析。

運彩氣象站將一周的運彩投注情況，一次報給彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

2月7日(星期二)

聖安東尼奧馬刺 對 曼菲斯灰熊

單場投注：

平均失分在全聯盟前三低的兩隊本季首度對決，將是一場防守大戰；攤開過去紀錄，馬刺從前年開始就一路打敗灰熊取得對戰五連勝，此次碰頭灰熊一定想討回顏面，端看他們能否在馬刺禁區大將加索缺陣的情況下一鼓作氣拿下勝利。

賽事熱度85

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

2月8日(星期三)

波特蘭拓荒者 對 達拉斯小牛

單場加場中投注：

小牛隊在傷兵陸續回歸後表現漸入佳境，而拓荒者目前戰績僅在西區老八附近徘徊，急需勝場數來卡進季後賽大門，本場比賽雙方互不相讓，定能上演一場龍爭虎鬥的好戲。

賽事熱度90

2月9日(星期四)

芝加哥公牛 對 金州勇士

單場投注：

公牛上個球季對上勇士兩場皆吞敗，加上最近團隊內部溝通烏煙瘴氣，能否重整旗鼓展現其優異的籃板鞏固能力來抵抗勇士凌厲的三分球攻勢，將是公牛首要課題；而勇士防守端的抄截和火鍋也名列全聯盟之冠亦是公牛必須提防的地方。

熱度85。

2月10日(星期五)

波士頓塞爾提克 對 波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

雙方控衛都擁有明星等級身手，且負責掌管球隊的進攻重任，放對廝殺肯定互不相讓，可期待本場比賽形成快節奏的進攻大戰。

熱度95。

2月11日(星期六)

金州勇士 對 曼菲斯灰熊

單場加場中投注：

灰熊本季兩度扳倒聯盟龍頭，此役回主場出賽更是信心大增，勇士自然不願被對手橫掃，即便近期多在客場出賽，仍需奮力搶下此勝討回顏面。

賽事熱度100。

2月12日(星期日)

金州勇士 對 奧克拉荷馬雷霆

單場加場中投注：

雷霆前兩次造訪勇士主場都以大比數落敗收場，主因在於替補球員沒能發揮，此戰回到主場後有助於找回穩定性及準星，不無機會與強大的勇士一搏。

賽事熱度100。

2月13日(星期一)

紐奧良鵜鶘 對 沙加緬度國王

單場

國王重建多年，本季終於拉近與季後賽大門間的距離，面對晉級無望的對手自然想取勝進補，不過鵜鶘戴維斯是聯盟中少數能與國王明星中鋒抗衡的長人，未必會拱手讓出勝利。

賽事熱度85。

(中時電子報)