中指院：上周大陸26城市成交量下跌50.5％

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香港信報報導，大陸房市上周繼續呈現成交量下跌趨勢，二線城市跌幅明顯。中指院監測的26個主要城市整體成交量月增率下降50.5％，各線城市成交均有所下降。分城市來看，各線城市成交持續下跌，尤其一二線城市繼續下降，且跌幅比較明顯。

儘管上海、廣州和南京上周成交面積居前3名，但只有南昌年增率達30.4%，其他城市則均呈下降趨勢，其中蘇州降幅更高達77.53%，其次是深圳，較去年同期下跌超過7成。

(工商)