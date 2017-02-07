宜蘭設服務處 蔣萬安：非轉換跑道

國民黨立委蔣萬安今天說，在宜蘭設立服務處，不是想要在2018年轉換跑道選宜蘭縣長，他去宜蘭就是服務的，給予地方一些中央的支援，配合在地有意想選2018的，一起做服務。

蔣萬安是台北市中山、松山區選出的區域立委，日前正式在宜蘭縣設置服務處。他今天在受訪時表示，這是黨中央的規劃，過去國民黨立委席次多，多由不分區立委去認養沒有黨籍立委的選區，而由於這次國民黨只有35席的立委，很多選區沒有黨籍立委，所以需要幫忙來認養。

他說，當初黨中央告知他去宜蘭設服務處，加上他的妻子是土生土長的宜蘭人，他沒多問也沒多考慮就答應，希望宜蘭的民眾不要覺得國民黨都沒在宜蘭服務。他也說，已找好據點，也安排了助理在宜蘭駐點，未來也將定期到宜蘭，幫忙處理民眾的需求。

由於蔣萬安到宜蘭設立服務處，不免讓人聯想是否有意在2018年縣市長選舉時，轉換跑道，到宜蘭參選，他說，「不會、不會，沒有，大家都很會聯想」。

蔣萬安指出，在地已經有許多黨內的同志經營多年，並有意參選，他去就是個服務的角色，給予地方一些中央的支援，配合在地有意想選2018的同志，一起幫國民黨在地做一些服務。

針對2018年縣市長大選，民進黨多位立委已積極佈局並表態。而在國民黨方面，目前立委林為洲有意角逐新竹縣、徐榛蔚努力在為花蓮鄉親打拚、陳學聖則是坦誠有被徵詢是否參選桃園市長，並表示有意參選。

此外，也有不少人力薦立委江啟臣進軍大台中，與現任民進黨市長林佳龍一較高下。1060207

(中央社)