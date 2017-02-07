挺本土影視 蔡總統：春天一定會來
總統蔡英文今天說，支持國發基金專案匡列額度投資本土影視產業，「春天一定會來，我們希望它早一點來，我們絕對會做出好節目」，政府也絕對有企圖心，和大家一起往前衝。
文化部中午在台北圓山大飯店舉行電視劇產業新春餐會，席開12桌，蔡總統、文化部長鄭麗君、國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡、金融監督管理委員會副主委鄭貞茂、國內各電視台、電視劇組及各大金控代表等人與會。
蔡總統致詞表示，影視產業是台灣最重要產業，重要性不在產值，是代表台灣人如何展現生活方式、價值及文化，以戲劇方式與其他地方的人分享，「各位就是台灣的代言人」。
她說，大家等待的不是總統在春酒說幾句話，每個影視產業從業人員等待的是產業春天，但春天什麼時候才來？現今影視產業再次面臨結構性困境，製作資金不足，與中國大陸、日本、韓國相比，節目競爭力漸流失，技術人員外流，削弱本土影劇製作力，形成惡性循環。
蔡總統表示，要打團體戰，集結本土優秀影視內容及人才，結合相關資源，組成影劇國家隊前進世界。只要有觀眾，無論任何平台，都是台灣影劇市場；政府也會致力改善內需，「市場健全，人才和創意就不會被埋沒」。
總統說，支持國發基金專案匡列額度投資本土影視產業，文化部將成立影視投融資專案協力辦公室，也研議成立文化內容策進院。
最後蔡總統由鄭麗君等人陪同逐桌敬酒。
鄭麗君表示，國發基金匡列新台幣60億元專案投入，希望引進民間投融資，預期至少有120億元資金規模，由政府帶領金融、影視界打國家隊，只要團結起來，春天就會來。1060207
(中央社)
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