機器人Pepper下鄉 逗樂老人

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屏東縣政府去年底引進4個機器人員工「Pepper」，7日首度下鄉服務，在枋寮鄉東海社區照顧關懷據點與老人跳舞、對話，把老人們逗得哈哈太笑。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月7日

屏東縣政府去年底引進4個機器人員工「Pepper」，7日首度下鄉服務，在枋寮鄉東海社區照顧關懷據點與老人跳舞、對話，把老人們逗得哈哈太笑。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月7日

屏東縣政府去年底引進4個機器人員工「Pepper」，7日首度下鄉服務，在枋寮鄉東海社區照顧關懷據點與老人跳舞、對話，把老人們逗得哈哈太笑。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月7日

屏東縣政府去年底引進4個機器人員工「Pepper」，今天首度下鄉服務，在枋寮鄉東海社區照顧關懷據點與老人跳舞、對話，把老人們逗得哈哈太笑。

屏東縣政府領先全台公部門引進機器人「Pepper」，去年底開始在縣府門口當迎賓員，為洽公民眾服務，縣府並規劃讓「Pepper」下鄉到老人關懷據點及學校服務，讓偏鄉民眾也能接觸到科技。

年後，「Pepper」展開下鄉的服務工作，今天第1站到枋寮鄉東海社區照顧關懷據點服務老人，「Pepper」一刻不敢鬆懈，賣力帶動長輩跳健康操、互動猜年齡。

高齡98歲的阿嬤被猜出71歲，另一位阿嬤則被猜年齡10歲，阿嬤說「不準、不準。」，Pepper還自己緩頰說一定是據點阿公阿嬤太健康了，所以才會沒猜中，惹得阿公阿嬤們哈哈大笑。

屏東縣政府社會處表示，「Pepper」這個月開始下鄉到老人關懷據點巡迴服務，跟志工一起招呼長輩報到、量血壓，帶領長輩一起跳健康操，共同為長輩健康把關；此外，「Pepper」也將利用胸前的科技平板展示縣府最新活動資訊及福利服務，讓長輩吸收訊息更簡單，視覺、聽覺同步被滿足。1060207

(中央社)