幼子花心 杜特蒂怨嘆：生兒都我養

向來有硬漢形象的菲律賓總統杜特蒂，再次利用全國轉播透露家務經，指責幼子花心，搞到他還要幫忙撫養孫兒，為此不勝唏噓。

杜特蒂昨天出席稅務局活動，根據馬拉坎南宮公布的影片，他在致詞時說，「我兒子，那個花心大少，我不想壞他名聲…但就連我的一些孫兒，都是我在…」

他沒有把話說完，但明顯是指兒子把孫子與孫女交給他撫養。

杜特蒂說，「我的薪俸才13萬披索（約新台幣9萬元），我有兩個家庭要養，已經很辛苦了！」台下傳出哄笑聲。

他並感嘆自已看不到兒子，孫子看不到爸爸，「整天跟阿塔娜（菲國艷星）在一起，巴斯蒂啊，你在哪裏？」

巴斯蒂是杜特蒂幼子塞巴斯汀‧杜特蒂（Sebastian Duterte）的乳名。塞巴斯汀與納卯市1名女模特兒生了兒子，今年2歲，此外他也與另1名前女友生了1個女兒。

最近，媒體爆料塞巴斯汀與艷星阿塔娜交往，但塞巴斯汀則在臉書上澄清2人去年12月即已分手。

杜特蒂說，他好幾次要隨扈打電話給塞巴斯汀，但都找不到人，只好利用媒體向兒子喊話。

另方面，在出席這場活動之前，杜特蒂揚言要大稅戶誠實繳稅，否則等著被「幹掉」，被媒體大肆報導。他在稅務局與數名大富豪面對面，改口說，「這只是給媒體作題材的，不是真的。」1060207

(中央社)