繪圖重現羅東林鐵 鐵道專家挨告不起訴
行政院農委會林務局林管處出版《羅東林鐵蒸情記憶》，卻遭日籍攝影師藏重信隆指控，其中2張圖片涉嫌抄襲其攝影作品，控告繪圖的鐵道專家蘇昭旭與林管處。台北地檢署調查，蘇男參考藏重信隆照片，另親赴現場場勘並訪談，繪畫已加入其他創作元素，並未侵害藏重信隆著作權，今日處分全案不起訴。
蘇昭旭曾出版37本鐵道專書，被譽為華文世界第一的鐵道專家。2014年間，蘇為林管處編輯《羅東林鐵蒸情記憶》，以繪圖方式重現蒸汽火車、木造客車影像，追憶停駛35年的羅東林鐵。
日籍攝影師藏重信隆經友人轉告，發現《羅東林鐵蒸情記憶》一書中「機車庫全景竹林機務段全景」、「天送埤到清水湖」2張圖片，是作者以其拍攝的照片為本另以鉛筆臨摹而成，未獲其授權即重製為繪畫作品，跨海控告蘇昭旭與林管處。
蘇昭旭否認抄襲，表示確曾參考照片，但更親赴現場訪談羅東林鐵老員工，結合現地素材與口述歷史重新繪製，強調是獨立創作。蘇還說，從事創作20年，幫助公務機關以繪畫還原國家歷史，版稅分毫未取。
林管處則表示，「機車庫全景竹林機務段全景」及「天送埤到清水湖」照片素材，是來自於藏重信隆所拍的照片，透過蘇昭旭繪畫專長協助另行創作。
檢察官比對藏重信隆與蘇昭旭作品，認為蘇的畫作雖參考藏重的照片，但加入不同的遠山光影、火車煙霧及火車奔馳等圖像，與藏重的寫實照片明顯有區隔，難認定是抄襲。
(中時)
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