威尼斯雙年展大會展 李明維獲邀參展

李明維將於威尼斯雙年展展出的參與式作品《不期之美》。（李工作室提供）

李明維2009／2015年的《補裳計畫》獲邀於威尼斯雙年展展出，圖為之前在北美館個展「李明維與他的關係」的展出現場。（台北市立美術館提供）

第57屆威尼斯雙年展策展人馬薩爾（Christine Macel）於義大利時間2月6日早上11點公布本屆威尼斯雙年展「藝術萬歲」（Viva Arte Vive）之藝術家，而台灣藝術家李明維亦受邀，與來自57個國家、地區的120位藝術家參與威尼斯雙年展盛事，將於主展場軍火庫展出《補裳計畫》（The Mending Project）和斯卡帕花園呈現新作《不期之美》（When Beauty Visits）。

李明維是今年唯一獲邀參加威尼斯雙年展大會展的台灣藝術家，上一次獲邀參與大會展的台灣藝術家是2005年的陳界仁，李明維是第二位。

本屆威尼斯雙年展主題「藝術萬歲」，反映了藝術家在當代藝術框架下所扮演的角色和責任，策展人表示：「我們生活的世界上充滿衝突和動盪，人本主義遭受嚴重威脅。藝術是人類最寶貴的部分，是反思、自我表達、自由和探討根本問題的理想場所。藝術是對生活肯定回答，儘管其後時常有一個『然而』的存在。在當代諸多辯爭中，藝術家的角色、聲音和責任佔有前所未有的關鍵地位。」也因為如此，「藝術萬歲」更像是聲讚嘆，呈述對藝術和藝術家狀態的熱情，也是一場和藝術家一起設計、被藝術家設計、為藝術家設計的展覽，關注藝術家所選擇的展覽形式、提出的問題，發展脈絡和選擇的生活。

(中時)