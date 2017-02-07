安倍反覆要求美方確認釣魚台適用條約 背後原因是…

馬蒂斯（左）與安倍晉三（右）在日本會面。（美聯社圖片）

美國國務卿提勒森今(7)日分別致電日韓外長，確認兩國同盟相關議題。在電話磋商中，他明確表達釣魚台(日美稱尖閣群島)適用日美安保條約，且反對任何單邊行動危及日本對釣魚台的施政。從美國國防部長到國務卿的談話都觸及此議題，日本政府官員認為「這很完美」，不斷要求美國新政府對釣魚台表態的日相安倍晉三，終於可以在10日與安普會談前吃下一顆定心丸。

安倍之所以反覆要求美國對釣魚台立場表態，其實是有原因的。日經中文網報導指出，安倍在與美國國防部長馬蒂斯見面前，即在日本眾議院強調，「我將確認尖閣諸島適用於安保條約」。馬蒂斯也不負日本所望，在會談開始階段表示，「首先我想先明確表示，安保條約第5條真的非常重要」。

安倍在與馬蒂斯會談中，尤其重視在尖閣諸島（中國名：釣魚島）問題中美軍的立場。《日美安保條約》第5條規定了美國對日本施政下領土的防衛義務。如果不明確該問題適用此條款，或許會給人留下有事美軍也不會行動的印象，中國的海上活動可能更加活躍。

分析還說，中日存在主權糾紛的釣魚台問題上，美國政策向來不對第三國的主權問題表明立場，但這一問題對美國政府來説十分微妙。歐巴馬政府上台之初，沒有在正式場合明確表示過適用安保條約。從2014年4月以後，歐巴馬才親口説過適用對象「也包括尖閣諸島」。此次，在川普新政府起步初始就確認了適用條約一事，日本政府官員認為「這很完美」。

(中時電子報)