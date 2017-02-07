聚合發逃漏稅董座 改1000萬交保
上櫃聚合發建設公司、坤悅開發公司董事長陳世坤等人，涉嫌偽以「合建分售」手法逃漏稅，3建案中市七期「獨秀」、「榮耀」及竹北市「香褆」，在前年兩稅合一新制前逃漏稅達15億元，檢方聲請延押，台中地院法官認為已無羈押必要，今天上午裁定陳世坤、祈興國各以1000萬元交保候傳；陳淑鳳、陳淑陵兩人諭令限制出境。
台中地檢署去年12月，指揮台中市調查處、市警局展開搜索，查扣聚合發董事長陳世坤等主要董事名下不動產及帳戶63億元；陳世坤、祈興國、陳淑鳳、陳淑陵均有勾串共犯及證人之虞，及逃亡之虞，裁定羈押並禁見，陳妻陳素娟犯嫌不足請回。
因前年元月兩稅合一制施行前，個人出售土地之交易所得屬於免稅，聚合發陳世坤等人涉嫌利用此優惠，假藉以公司股東個人名義購入土地，再以該土地與聚合發建設公司「合建分售」，逃避公司營業稅、營所稅及個人土地交易所得稅，目前清查「獨秀」、「榮耀」及「香褆」3建案已達15億元。
檢察官認為另有10建案仍待清查，聲請延押，法官認為被告已坦承行使及變造文書等行為，至於其他個案還有待檢察官釋明，雖陳等在國外有置產，並無不能重保替代的情形，陳、祈兩人交保期間，每天上午必須向轄區派出所報到，替代羈押，陳淑鳳、陳淑陵兩人已無串證之虞，諭令限制出境、出海。
(中時)
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