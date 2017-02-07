想轉職？建功高中有聯合徵才

桃竹苗分署11日現場免費發放1000多個限量造型花燈，送給前來參加的民眾，感受元宵氣氛，為他們加油打氣。（郭芝函翻攝）

勞動部勞動力發展署與竹科管理局、新竹市政府共同合作，11日上午10時在建功高中舉辦「桃竹苗地區就業博覽會」，邀請台積電、聯電、友達、台灣高鐵等60家知名科技大廠，釋出4000多個職缺，以及職涯諮詢、職能測驗等服務，市長林智堅呼籲，待業中及想轉業的朋友，把握機會找到新契機。

勞工處長錦源說，今年特別規畫9的班次失業者職業訓練、8班次身心障礙職訓班、6場就業促進研習以及8場就業徵才，據去年結訓的225人裡，就有151人完成考照、158人順利就業，就業率達70.2％，尤其中式餐點與創業培訓班就業率更高達93.1％，創下新竹市單一班級就業率最高紀錄。

去年曾參加就業徵才活動的張先生，以及35歲賴先生，前者在寶雅公司，擔任門市人員，後者則順利進入台星科企業股份有限公司合作，不僅讓他們有穩定的工作，賴先生還能一圓科技夢。

勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍說，這次活動以響應環保為主，推出就業無紙化、服務科技化、資訊即時化等3大創新特色，現場不再提供紙本，改以網路建置資料、製作職缺電子書，透過行動裝置掃描，即可隨時上網查詢廠商資料與職缺，另也免費致贈1000多個限量造型花燈，感受元宵氣氛外，也為他們加油打氣。

(中時)