天心性感曬溝溝 秀地表最強的發光肌
頂級保養la prairie今舉辦鑽白魚子時空聚光菁華，邀來女星天心出席，一身性感白洋裝曬出深溝好身材，被問及閃婚韓國攝影師金榮敏心得，她說，「什麼文化、語言都不是問題，最大的問題是天氣，過年去韓國，零下10度的天氣，讓她肌膚很不舒服。」
天心笑說，還好隨身攜帶鑽白魚子時空聚光菁華，豪邁使用50元硬幣的用量厚敷，讓肌膚狀況回穩，使用la prairie已經10年，她說，錢再賺就好，要捨得對肌膚好！剛出道的時候，她不懂得照顧肌膚，所以肌膚狀態不好，常常長東長西，甚至後來還變成敏感肌，幸好找到命定保養品，一用成主顧，搶先使用鑽白魚子時空聚光菁華的她，大讚這是「地表最強的發光保養品」。
(中時)
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