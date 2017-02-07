卡卡超級盃完美0冷場 天后回歸小肥肚也見客

女神卡卡在超級盃中場秀演出大獲好評，不過她的小肥肚卻也跟著見客。（圖／達志影像）

女神卡卡（Lady Gaga）擔任今年職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）的中場秀表演嘉賓，近13分鐘的中場秀表演零冷場，卡卡的完美演出大獲好評，被讚是天后回歸，而卡卡這次先穿銀色盔甲、再換上白色短版上衣，不過她的小肥肚也跟著見客。

超級盃中場秀備受觀眾矚目，卡卡演出近13分鐘，一連演唱〈撲克臉〉、〈天生完美〉與〈羅曼死〉等招牌歌，中間毫無冷場，卡卡的演出廣受好評，不過她的露肚裝卻也遭酸，在鏡頭中可以看到卡卡的小腹，儘管卡卡被酸要練腹肌，不過「小怪獸」粉絲們也都跳出來護主，卡卡小肚肚在網路上引發熱議。

(中時電子報)