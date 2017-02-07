養老鼠咬布袋 女會計汙2000萬

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台北市一名室內設計公司林姓女會計，涉嫌利用老闆對她的信任，自2010至2015年間監守自盜2294萬元。台北地檢署調查時，林女否認侵占公司資產，但因金流都流入林女丈夫帳戶，檢察官今依業務侵占罪起訴林女。

起訴指出，林姓女子任職該室內設計公司多年，負責財務管理，並深獲老闆信賴，一手包辦支付貨款、水電雜支等會計業務。

林姓女子涉嫌利用老闆時常往返兩岸無暇過問公司財務的機會，5年內陸續提自公司帳戶領出2294萬元，再將錢匯往其丈夫帳戶。

全案之所以曝光，是因為林姓女子某次到銀行提款，作賊心虛交代行員勿將記錄留存在存摺。行員察覺有異向林女老闆的妻子查證，林女老闆進一步查證，才發現公司款項莫名虧空。

林姓女子出庭時避重就輕，辯稱提領款項只是為了支付公司所需交付的貨款等費用，卻與公司內部帳冊登載不符。

檢察官清查林姓女子及其丈夫帳戶，發現僅餘5萬餘元，其餘款項去向不明，林女也無法交代金錢流向，被檢察官認為犯嫌明確提起公訴。

(中時)