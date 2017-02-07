韓國瑜妻：你有能力就去做 但工作情緒不能帶回家
雲林縣議會今天舉行歷屆議員團拜餐敘活動，國民黨主席參選人韓國瑜的夫人、也是前縣議員李佳芬，向老同事們拜年兼拜票，意外成為焦點。
李佳芬曾擔任兩屆縣議員，也是當時國民黨團總召集人，關心教育、財政議題，初任議員時為看懂預算書，特地找人上課弄懂財稅。
夫婿韓國瑜投入國民黨主席選戰，李佳芬當他堅強的堡壘，支持他勇往直前，但她本人相對低調。
國民黨主席選舉即將展開連署，李佳芬7日回到縣議會拜年引起騷動，不少老同事寒暄第一句是「你老公真的讚啦」，好奇韓國瑜的在家是否一樣機智、妙語如珠。
也是國民黨籍議長沈宗隆表示，很多人欣賞韓國瑜，但因沒有黨籍無法投票而扼腕。
一名七十多歲老議員鼓勵李佳芬「你老公不簡單，大家在電視上都看到了，和王世堅的答詢很妙。」也有人好奇問韓國瑜也喝兩杯嗎？嚼檳榔嗎？李佳芬表示，韓有膽識但也私下很搞笑。
李佳芬坦言，韓國瑜淡出政壇又再次涉入，對生活是一種波折，她只告訴他「你有能力就去做，但回到家就是家人，不能帶著工作情緒。」
一名曾參與上屆國民黨主席選舉運作的人士為李佳芬打氣，不必太操心其他人有人頭黨員，國民黨員選黨主席很自主，人頭黨員不代表投票大隊。
李佳芬的弟弟李明哲是現任議員，他比大姊李佳芬更直接拉票，「請支持我姊夫韓國瑜競選國民黨主席，賣菜（光頭）那一個。」
(中時)
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