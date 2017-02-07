她心智停在10歲達20年 只因等嘸爸爸的承諾

女子因為等不到父親回來看她，心智停留在10歲長達20年；此為示意圖，非新聞內之人物。（翻攝自pixabay.com）

屏東一名女子本來家庭美滿，但小五時父母離婚，父親離開家前雖表示會回來看女兒，卻從此再沒聯絡，難過的她心智因此停留在10歲長達20年，直到日前父女倆才終於再相見。

這名女子自父親離家後，每晚都抱著全家人出遊的照片睡覺。《聯合報》指出，母親對此本來沒太放在心上，直到女兒拒絕上學才知事態嚴重，到校了解後發現自從前夫離開，她就拒絕學習，且情況越來越糟，即使就醫也未見好轉，心智始終停在10歲。

這20年來，女子的母親透過種種方法都找不到前夫；後來，有人建議女子可提出贍養費訴訟，透過法院尋找父親。日前，法院傳訊已搬到中部且再婚的父親出庭，女子一看到就激動地跑去緊抱，並表示自己很想念他，在場人士全都感動不已。

法官裁定，這名父親除每年至少要和女兒見4次面，每月還得支付4000元贍養費；但他說明，自己賺的錢不多，再婚後生的2個孩子還得申請學貸才能讀大學，因此無法給女兒錢。

對此，女子認為沒錢也沒關係，只要能看到父親就很高興了；但法官認為，這名父親再婚後的孩子儘管須申請學貸，可至少還有讀書機會，女子卻因父母離異引致心智受損，無法繼續讀書。聽完這一席話，父親才終於接受裁定。

(中時電子報)