金俊秀拋售酒店 濟州島依法追稅金
南韓偶像男團JYJ成員金俊秀日前拋售他名下位於濟州島的托斯卡納酒店（Toscana Hotel），從中獲取高額差價，濟州島正在依法追徵他經營酒店期間的相關稅金。
濟州地方官員今天透露，金俊秀1月拋售了名下位於西歸浦市的托斯卡納酒店，從中獲取30億韓元（約新台幣8125.6萬元）的利潤，酒店經營權由釜山某公司接手，已於上月26日完成所有權轉讓手續。
南韓「亞洲經濟」報導，托斯卡納酒店占地2萬1026平方公尺，地下1層至地上4層，共有56間客房和4間獨立別墅，設有室外泳池、餐廳、咖啡館、SPA、會議室等設施。
報導指出，濟州道政府認為，金俊秀憑個人知名度將會為當地吸引大量遊客，於2014年1月將酒店所在地被指定為濟州投資振興地區，得到大量稅收減免的優惠。
經營酒店期間，金俊秀免交所得稅、房地產註冊稅、開發負擔金等各項費用，並3年內免交法人稅和所得稅、10年內免交財產稅，其他各項費用也得到不同程度的減免。
金俊秀突然拋售酒店，讓濟州道政府措手不及。本計畫舉行的K-POP選秀活動、韓國樂隊演出、韓國街舞大賽等各項活動告吹，成立的托斯卡納文化藝術人才培養獎學金及在2023年之前籌集10億韓元的目標也隨之變得不明朗。
報導引述酒店職員透露，已經連續數月未領到工資。金俊秀將於9日入伍服役，工作人員對於酒店被轉讓一事毫不知情，突然接到被解雇的命令，可謂晴天霹靂。1060207
(中央社)
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