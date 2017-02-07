小貨車連環撞再撞電桿 3人受傷

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由江男駕駛小貨車7日上午行經桃園市新屋區東福路，撞曳引車後，再撞電線桿及一名七旬老翁，貨品散落一地，警消搶救受困二人及老翁，共3人送醫救治。（桃園消防局提供）中央社記者卞金峰傳真 106年2月7日

由江男駕駛小貨車今天上午行經桃園市新屋區東福路，撞曳引車後，再撞電線桿及一名七旬老翁，貨品散落一地，警消搶救受困二人及老翁，共3人送醫救治。

消防人員獲報趕到現場，將77歲李姓老翁固定包紮止血後送醫，並救出同樣受困的江姓小貨車駕駛（50歲）及乘客，他們身體多處骨折，所幸無生命危險。

警方指出，曳引車李姓駕駛沒有受傷，進行酒測，兩位駕駛也沒酒駕，車禍原因待調查。1060207

(中央社)