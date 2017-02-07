蘇志燮4月亞洲巡迴粉絲會 台北起跑

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韓星蘇志燮所屬經紀公司51K今天表示，蘇志燮的亞洲巡迴粉絲會「TWENTY : The moment」將於4月2日在台北起跑，之後在雅加達、香港等地區舉行。

南韓聯合新聞通訊社報導，首爾站粉絲會將於4月29日下午6時在梨花女子大學三星館舉行。屆時，蘇志燮將與粉絲密切交流。

經紀公司51K表示，為了與粉絲們度過快樂的時光，蘇志燮正在準備豐富多彩的活動。1060207

(中央社)