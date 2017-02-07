大陸電商夯 A股成長最快行業為快遞

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中國大陸4家上市快遞公司日前發布公告，淨利普遍獲得50%以上的高成長，成為A股成長最快的行業。陸媒分析，快遞業的快速成長，受益於電商與大數據的發展。

大陸民眾喜愛網路購物，快遞小哥在街上穿梭成為市民生活景觀之一。新民晚報今天報導，快遞公司2016年借殼上市後，首度公布年度業績預告。公告顯示，圓通、韻達成長居前，淨利有望翻一倍，申通、順豐預計成長逾50%。

報導指出，圓通預計2016年度歸屬於上市公司淨利為人民幣13.5億至14.5億元，韻達為11.6億至12.2億元，申通為12.4億至12.5億元，順豐為24.6億至27.5億元。

4家公司中，增速最快的圓通、申通、韻達等通達系快遞公司超過6、7成的業務來自電商，電商對快遞公司利潤成長推動明顯。順豐由於電商件數占比相對較低，增速也相對較慢。

報導表示，滬、深兩市已披露2016年業績預警訊息的企業，總共營業收入年增僅12%，實現歸屬於母公司股東的淨利年增3%。因此，快遞業平均超過60%以上的利潤增速對疲軟的A股市場來說，表現相當顯眼。1060207

(中央社)