中華隊澳洲移訓爭議 棒協發聲明澄清
網傳包括航班、對戰隊伍、球場設施等問題，質疑棒協未對WBC中華隊做妥善安排一事，棒協今天發出聲明澄清。
針對中華隊赴澳洲為何選擇轉機，而不選擇直達航班一事，棒協表示，因現為澳洲旅遊旺季，直飛航班均無法提供足夠數量機位給中華隊全員使用，故選擇能容納全體隊職員的班機，也避免紅眼班機行程，造成選手生理上的不適感。
對於中華隊為何到澳洲的練習賽中，部分場次的對手為業餘隊伍，棒協表示，WBC教練團擬定澳洲移訓行程後，棒協隨即與澳洲棒協聯絡，請求協助處理澳洲移訓場地及練習賽對手，但因澳洲職棒仍在球季進行中，故先預定安排俠盜隊，後因俠盜隊晉級冠軍戰，因此澳洲棒協也提出備案由業餘4連霸溫莎皇家隊，加上5位以上澳洲WBC國手聯隊與中華隊進行練習賽。
至於中華隊練習球場沒有遮蔽物一事，棒協表示，練習球場距離住宿飯店僅7公里路程，搭配住宿飯店所提供的重量訓練室，是中華隊適合練球的場地，另外現場也有搭設帳棚及室內休息區可提供選手休息。1060207
(中央社)
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