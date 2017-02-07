韓研討中國反制薩德有否違反世貿規則

南韓外交部官員今天下午表示，南韓政府正在研討中國大陸反制南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的文化限韓、經濟限貿措施，是否違反世界貿易組織規則。

南韓聯合新聞通訊社引述外交部官員報導，由於今後出現某種情況時，可能需要採取法律措施，正從工作層級縱觀審視駐韓美軍決定部署「薩德」後，中國中央和地方政府，以及民間所採取的措施。

報導指出，南韓外交部官員承認，只有證明中國政府採取確切措施，才能訴諸世貿組織，但很多措施有模棱兩可的一面，難於明確指摘疑似不當的措施違反世貿協定的何條規定。

南韓外交部官員稱，有些是中國出於培育本國產業競爭力的目的，而對包括南韓在內的外企採取相應措施，正如媒體所報導，也有些是韓企不達標準而未能通過中國變嚴的海關及品質檢驗關卡。

官員指出，韓企在中國大陸經商時，遇到的困難較前增多確屬事實，目前外交部只是在認定中方的某個措施給韓企帶來不便後，而與經濟部門協調根據情況採取必要措施，而非該措施是否一定牽涉到「薩德」。1060207

(中央社)