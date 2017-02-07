北市文化局：北藝中心擬5月重新開工

台北市文化局長鍾永豐今天說，台北表演藝術中心招標文件2月中會公開閱覽，預定5月重新開工，且對有意願的廠商進行工法和材料導覽工作，「讓北藝成為國際建築界的工藝品」。

位於士林夜市旁的「台北表演藝術中心」去年11月間，因承包商理成營造忽然宣布倒閉，造成該建築物僅施工一半，市府目前仍找不到願意接手廠商。

文化局7日下午舉行局長見面會，鍾永豐和專門委員張蓉真等人出席，鍾永豐被問及關於台北表演藝術中心目前狀況等問題。

鍾永豐表示，北藝的招標文件已上簽，2月中可公開閱覽，且已邀請4、5名了解目前狀況的專家學者進行討論，因為北藝中心先前在工程上碰到很多技術和材料等難度，所以會要求建築師事務所公開所牽涉的工法和材料，讓有意承包的建設公司了解相關狀況。

他說，市府現已全部動員，進行處理下游廠商，希望在5月份可重新開工，且公開閱覽時間，也會針對有意承包的廠商進行說明和導覽工作。

張蓉真表示，外界對於北藝中心停工有很多誤解，是因工法和材料很複雜，但一個國際性競圖的案子，為了品質而增加難度，但在這段時間，有邀請工程師、專家討論，其實北藝中心的「技術和工法在國外都不罕見，也不難」。

鍾永豐解釋，市府對北藝中心工程有1個共識，就是北藝不是一般建築工程，更不是一般場館，而是台北市和台灣文化界的表演藝術工藝品，未來透過掌握工法和材料，確保北藝完工時，可以達到當初設計理念，「讓北藝成為國際建築界的工藝品」。1060207

(中央社)