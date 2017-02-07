送手機信用卡換少女裸照 男子判3年
一名莊姓男子先後和一名少女及少女的母親交往，莊男提供手機、信用卡給少女當禮物，少女傳裸照當報酬，莊男遭判3年徒刑。
根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，莊姓男子在少女親叔叔經營的家具行工作，因此認識16歲的少女以及她的家人，莊男和少女發生性關係後，除了不定期拿錢或匯錢給少女外，還會買手機、照相機、內衣褲以及平板電腦等給少女。
至於少女則是透過智慧型手機的通訊軟體傳自拍的裸照給莊男作為代價，莊姓男子也曾傳他和少女之母發生性關係的影片給少女，但莊姓男子因不滿少女不斷刷信用卡，認為少女花用金錢無度，指責少女沒有想到賺錢人的辛苦。
法官在審理此案時，詢問少女為何要傳裸照給莊男時，少女承認是因為男子經常送她禮物，像是只要出新的手機就會買給她，有時也會拿金錢給他花用，刷的信用卡帳單也都是男子在付，但少女也強調，傳照片不是她自願的，都是應男子的要求。
不過莊姓男子辯稱，他和少女是各取所需，如果少女不傳照片，他也不會強迫她，也把他買東西給少女、少女傳裸照的行為視為「默契」；但法官質疑當少女不願傳照片給莊男時，為何還苦苦哀求，莊姓男子則回答，他想持續占有少女。
地院法官認為，莊男會要求少女自拍製作並傳送裸露照片及影像圖檔給其觀覽，只是因為自己心智偏差、性慾問題，為滿足自己私慾，想持續佔有少女，其目的在於為藉此刺激及滿足其性慾。
而男子利用少女對金錢及物質慾望控制力薄弱之弱點，引誘少女自拍裸露之猥褻行為照片及影像，除侵犯女性隱私權，使少女因此產生心裡陰影外，也造成少女價值觀偏差，戕害少女身心健全發展，不過考量莊男沒有前科，因此依刑法判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。1060207
(中央社)
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