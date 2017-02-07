員林客運撞機車 8旬翁腳斷骨頭外露送醫

1輛員林客運班車與81歲騎機車老翁相撞，老翁倒地不起。( 鐘武達攝)

81歲騎機車老翁與客運班車撞擊後倒地不起，腳部明顯骨折，場面驚悚。(鐘武達攝)

1輛員林客運班車今天下午行經省道台1線溪州鄉溪厝路段，突然撞上騎機車穿越省道的81歲張姓老翁，老翁腳掌斷骨頭外露，場面驚悚，機車也撞飛離10公尺，老翁經緊急送醫急救仍在觀察中，肇事原因警方正在調查釐清。

北斗警分局交隊分隊初步調查，黃姓司機駕駛由雲林西螺發車準備開往員林的班車，是在下午12點50分左右行經省道台1線溪州鄉溪厝路段時，張姓老翁正騎著機車要從溪厝村的三戶由東往西穿越省道，黃煞車不及撞上，張姓老翁應聲摔落路中間，機車則被客車拖行到10公尺外。

肇事客車撞車後又繼續約30公尺才煞停，黃姓司機及路人緊急打電話報警，同時指揮路過車輛小心通行。當時，躺在路中間的老翁的安全帽已脫落，右腳明顯骨折流血，骨頭外露，大家看著奄奄一息的他，都焦急著等待救護車趕到將他送醫。

這起事故，黃姓司機在警訊時表示，當時行車時速約70公里，並沒有超速。另外，員林客運員林站站長則說，已經取得行車紀錄器拍下的事發過程畫面，將提供警方協助釐清案情。

(中時)