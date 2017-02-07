青蛙撞奶名店要開發票了 喝1杯要健走90分鐘

愛喝手搖飲品嗎？達人分析各種飲料茶飲，不妨參考看看。（圖／達志影像 shutterstock)

台北市公館超好喝的黑糖青蛙撞奶名店「陳三鼎」，每逢假日排隊人潮總是要繞三圈，也就是因為太紅，被民眾檢舉沒開發票，從去年10月開始收到罰單，於是2月終於辦理稅務登記，準備開發票了。

含糖飲料的熱量總是高得嚇人，喝一杯珍珠奶茶等於兩匙油加一碗飯，要健走90分鐘才能消耗。根據國健署調查，珍珠奶茶（全糖、700毫升）的熱量最高，約653大卡，一杯700毫升的全糖多多綠茶，也有熱量341大卡。雖說黑糖比一般熱量稍低，鮮奶也較為健康，但熱量還是不容小覷。

專家建議嘴饞想喝手搖飲的時候，謹記幾大原則：

1. 儘量挑選「無糖」飲料。

台灣營養基金會執行長吳映蓉老師建議，可以先從半糖開始，讓舌頭逐步適應低甜度的味道。

2. 也要從少冰、去冰開始。

下次試試，當你把一杯冰涼的含糖飲料放在室溫下一陣子再喝，它就會變得比較甜。因為冰會壓抑味覺對甜味的敏感度。

3. 選小一點的份量。

大杯與中杯喝進去的總糖量就有差別。

4. 回歸原味，儘量吃真食物。

董氏基金會曾做的含糖飲料調查也發現，愈是風味清爽的茶飲，例如無糖或減糖的紅茶、綠茶，或是未加料的飲料如洛神花茶、酸梅湯，所含的熱量愈低。

喝少糖飲品並不難，專家提供了幾款飲品，既能滿足不同需求，還有其他健康附加價值，下次就跟著達人這樣選。

▼簡單茶飲組 紅茶VS.綠茶

○綠茶 不加糖就能天然回甘

一般認為，茶是不錯的飲品選擇，有抗氧化劑、茶多酚，尤其是兒茶素對健康有益；而且又比水來得有味道。只是，你有沒有注意過，紅茶與綠茶哪個喝起來比較甜？

董氏基金會的調查發現，若以同一品牌、已加糖的茶飲來比較，紅茶含糖量普遍比綠茶高。想要慢慢調整味覺的人，以後可以改點選綠茶，不需加糖就能回甘。例如董氏基金會食品營養組主任許惠玉就是選擇最單純的無糖綠茶，或是像文山青茶或烏龍綠茶。

其實不同茶種、不同發酵程度也會影響滋味的變化。輕微發酵約20％會製造出花香型的茶，如包種茶、凍頂茶，發酵約30％則會帶點堅果香，如鐵觀音等，像白毫烏龍是發酵到約60％，就會帶點熟果香。現在飲料店茶種也很多元，想在不加糖的情況下，又能讓味覺豐富些，不妨多多嘗試。

▼簡單奶茶組 奶茶VS.鮮奶茶

○鮮奶茶 熱量低又能補充鈣質

奶茶可說是眾專家一致不推薦的飲品。一般飲料店的奶茶多半是用便宜的奶精粉沖泡，含有反式脂肪，「對心血管的傷害比膽固醇還高，」吳映蓉警告。

而且熱量也高，一大匙10克的奶精粉，熱量約45～55卡；董氏基金會抽查手搖杯飲料也發現，一杯奶茶熱量都高達400～500卡，相當於吃一頓正餐攝取的熱量。

吳映蓉建議，可以改喝鮮奶茶，尤其是低脂的，熱量甚至可以少掉十分之一；鮮奶還可以減少茶鹼的刺激性，又補充鈣質，一舉多得。

▼酸甜口感茶飲組 多多綠茶VS.檸檬綠茶

○檸檬綠茶 天然酸能預防泌尿道結石

專家們第二不推薦的則是多多茶飲。「養樂多本身糖分就很高，」許惠玉表示，一瓶700cc的養樂多綠茶就含有112克的糖，相當於吃下22顆方糖，太驚人！許惠玉的做法是買優格自己加入綠茶裡。

但如果要選現成的飲料，考量到要酸酸的口感，輔大食品科學系副教授黃瑞美與高雄長庚泌尿科醫師李偉嘉都選擇了檸檬綠茶，李偉嘉的理由還包括：「檸檬中的維他命C有抗氧化效果，檸檬酸可預防大多數的泌尿道結石」。

新陳代謝科醫師游能俊則選擇蘆薈蜜檸檬，因為蜂蜜在身體代謝角度上來說，比蔗糖及高果糖糖漿好。

▼水果調味茶組 百香綠茶VS.鮮桔茶

○鮮桔茶 真食物減少塑化劑風險

很受歡迎的百香綠茶、葡萄柚綠茶、柚子茶，基本上是偏酸的飲料，業者會加糖調味，許惠玉提醒一杯蜂蜜柚子茶就有126克的糖，相當於25顆方糖，一杯葡萄柚綠茶也有105克，相當於21顆方糖，兩者全都超出每日添加糖攝取上限45克的兩倍。

她發現，如果想吃到原味的水果調味茶，可以試試「鮮桔茶」，只要它的新鮮桔子加得夠多，是可以不用另外添加果醬的。

▼加料奶茶組 珍珠奶茶VS.紅豆鮮奶茶

○紅豆鮮奶茶 加了全穀，一次補充最多營養素

這些加料飲品，就是多餘熱量的來源，有些甚至一杯就將近1000卡。吳映蓉說，如果真想滿足咀嚼的口感，她可能會選擇「無糖或微糖的紅豆鮮奶茶」，一來避開奶精的反式脂肪陷阱，加上紅豆屬於全穀類，是比較健康的選擇。

但許惠玉提醒，如果下午喝了加料飲料，晚餐的澱粉份量就得減少。

▼提神咖啡組 豆奶咖啡VS.拿鐵

○拿鐵 不加糖就很順口

咖啡大概是不少上班族的例行早餐飲品之一吧。近幾年來，在健康訴求下，除了加鮮奶的拿鐵之外，不少業者還開發出豆奶咖啡的選項。

不過，豆奶雖然也有「奶」，卻少了那麼點牛奶的濃醇香，而且通常需要加糖調和。

「豆漿會有些豆青味，在與咖啡調和的過程中，甜味元素就變得很重要，喝起來才會比較順口，」但牛奶本身就含乳糖，可以提供部份的甜味，對咖啡小有研究的台北馬偕醫院營養師趙強說，如果不想額外加太多的糖，還是選擇拿鐵吧。

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(中時電子報)