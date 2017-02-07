警員遭控性侵 警反控線人誣告

基隆警二分局昨天出現一件「羅生門」案件，1名52歲的徐姓女子，控告分局楊姓偵查小隊長對她性侵，不過楊警表示，自己從未跟對方發生過性行為，懷疑是因為他沒給對方1500元線人費，被她挾怨報復，目前已反控徐女誣告、恐嚇取財、妨害名譽等3罪。

事情發生於今年1月份，徐姓女子控訴，楊警要求她幫忙給予基隆賭場的線報，並會給予她1500元的線人費，不過上月楊警一次到她的住處，另一次則約她到車上，一見面不是談案件，而是要求做愛，她雖然不肯，但最後仍被逼迫就範，她於本月5日前往婦幼隊報案性侵。

對此楊警強烈否認，表示兩次見面徐女，是因為她是刑事案件的被告，徐女曾透露自己在酒店上班，從酒客之中得知有職業賭場的情資，後來徐女提供了一處賭場的情資給他，但查無所獲，不過徐女卻一直要求他要給予線人費用1500元，他嚴加拒絕，之後就被徐女控告性侵。

楊警透過警局表示「自己絕對沒碰過徐女」，並懷疑是因為線人費問題，才遭對方挾怨報復，為了捍衛自身的清白，他已對徐女提告誣告、恐嚇取財、妨害名譽等3罪。

基隆市警局表示，雙方面各說各話，目前將透過司法調查來釐清真相，而楊警前天已因涉性侵罪嫌被函送偵辦，另方面楊警因跟治安人口交涉兩次卻未通報，已違反偵辦內規，遭警方記申誡兩次，並撤除小隊長職務，同時靜候司法調查結果。

(中時)