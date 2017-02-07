新聞深喉嚨》蔡總統無預警拋「前瞻基礎建設計畫」 2兆元綁樁？

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金雞年開春之後的第一次 「執政決策協調會議」，蔡總統除了指示「年金改革」是未來半年的「重中之重」之外，更值得矚目的是拋出了一個幾近全新的「前瞻基礎建設計畫」，但這個計畫可能要花掉上兆元公帑！還記得去年12月初，全國科技會議，台積電董事長張忠謀直言業界「在外面哀號」時，包括蔡總統，與時任科技部長楊弘敦都敲鑼打鼓宣傳，新政府的國家經建計劃是所謂「5+2創新產業」，但沒想到言猶在耳，短短2個多月過去了，新政府竟然無預警地就來了個急轉彎，要推動沒人聽過的「前瞻基礎建設計畫」，國家重大經建計劃，也能這樣「髮夾彎」？而且這個「前瞻基礎建設計畫」，簡而言之就是要擴大政府投資，但問題是，行政院長林全原本提出的總預算是相對保守的，強調收支平衡的，1月下旬才在立法院過關，2月上旬蔡總統就狠狠地「打臉」自己的閣揆，說要提追加預算上千億，甚至上兆元，再問一次，國家重大經建計畫，有這樣兒戲的嗎？

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其實更令人匪夷所思的是，「前瞻基礎建設計畫」來自連年稅收超徵，所以中央政府舉債上限提高，再加上預測未來的經濟成長動能不足，所以必須由政府「撒錢」增加公共投資。但如今，這個要價上兆元的「前瞻基礎建設計畫」只有口號，實質內容付之闕如，就連預算規模也有各種版本，像是「8000億元到1兆元」，「一年5000億元」，「4年1兆元」，「4年2兆元」等等。其結果就是引爆了地方政府的搶錢大戰，而且動輒數百，上千億元，像是包括「桃園鐵路地下化」在內，10多個各縣市的鐵路地下化案，「台中山手線計畫」，「基隆捷運計畫」，還有此前已經炒得不可開交的「高鐵屏東計畫」等等，「先想到要花錢，再來想錢怎麼花」，這是拿國人的血汗納稅錢開玩笑嗎？而且先想到要花錢，再來想怎麼花錢，這跟當年民進黨執政時期的「8年800億」治水，要各縣市政府自提計畫，最後淪為「綁樁」有什麼兩樣？

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當官老爺們花錢「兆來兆去」，搶錢「億來億去」的同時間，許多老百姓們卻在為了那「一個便當」，「一張車票」幾十元所苦。春節後「漲價潮」真的來了！統聯客運6日在臉書公告調漲方案，9成路線調整，台北到高雄調漲50元到80元，台北到台中調漲40到70元，台北到台南調漲60到150元，促銷時段漲幅更達到68.1％。國光也擬調漲10％至40％，和欣客運也表示一定會調漲。7日還有另一個消息值得注意，原本因應「一例一休」，中華郵政打算關閉週六的郵局服務，現在急轉彎不關了，還要擴大服務，但是卻要多編2億元預算支應。當官老爺們花錢「兆來兆去」，搶錢「億來億去」的同時間，許多老百姓們卻在為了那「一個便當」，「一張車票」幾十元所苦。新任勞動部長林美珠不知道看到了沒，新官上任第一把火，就廢了「一例一休」吧！

今年學測作文「關於經驗的N種思考」，姑且不論國文作文竟然出現英文字母已經很詭異，有考生通篇用英文作答，沒想到大考中心國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳第一時間受訪時竟然表示，因為題目沒有特別要求用中文寫作，全篇用英文寫，這麼多年來也是第一次發現。要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。國文科用英文寫，不是直接給零分，竟然還考慮幫忙翻譯？輿論譁然後，大考中心又緊急發出聲明，說幫忙翻譯的說法是「誤傳」。我們的教育，真的要搞到這麼「自自冉冉」嗎？

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川普上台之後，部分輿論預期美國與中國大陸衝突可能加劇，但眼下已經有一場戰爭爆發，而另一場瀕臨爆發！從1月下旬開始，烏克蘭政府軍與烏東的親俄民兵全面交火，而這背後又牽扯大國角力，包括俄羅斯的領土野心，中國大陸暗助烏克蘭以換取技術的戰略，以及歐美煽了風，點了火，卻讓烏克蘭人民送死的私心。另外，在伊朗，「川普之亂」引爆的緊張關係，已經一觸即發！伊朗，會是川普任內第一個大規模用兵的目標嗎？而若是美國真的對伊朗用兵，又會如何影響世界局勢？

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(中時電子報)