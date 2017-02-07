閨蜜、哥們免費按摩 舒壓館推情人節促銷

按摩業者鎖定情人節促銷檔期，推出閨蜜、哥們共享的「好捧友限定」促銷方案。(翻攝照片)

情人節促銷大戰年後開打！不讓餐飲、禮品業專美於前，台中市一家足體舒壓館也推出「好捧友限定」情人節優惠方案，2月14日當天邀閨蜜、哥們按摩，2人同行可享1小時免費，但須事先預約。

金礦928頂級足體舒壓館指出，情人節不再只是情人的專屬時刻，為服務更多閨蜜、好哥們族群，特別推出214好友日「好捧友限定」專案，2人同行且選擇足部按摩1小時可獲免費優惠，3人同遊者其中2人選擇足部按摩1小時、1人全身指壓1小時，則每人平均不到350元。

但這項方案須採預約制，2月14日下午2點與晚上8點，每時段限1組消費者，且每組人數至多5名，並於2月13日下午3時起開放電話預約，額滿為止。

(中時)