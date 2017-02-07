打臉高志鵬！林麗蟬：中華民國沒有駐柬代表處

柬埔寨總理洪森日前在臉書貼文強調堅持「一中原則」，不能升中華民國國旗，不過他歡迎台商到柬埔寨投資，對此，綠委高志鵬稍早受訪時表示，「洪森在臉書刊登言論不知道有無透過『台灣駐柬埔寨代表處』」，國民黨立委林麗蟬則打臉高志鵬，她說，中華民國在柬埔寨並沒有駐處，一般都是由駐胡志明代表處協助。

柬埔寨出生的林麗蟬表示，新南向政策不能只對台灣人講，自己關起門來，自己喊自己爽，棄台商處境於不顧，也蒙蔽著眼睛，當做不知道似的。

林麗蟬認為，不能只喊新南向，不務實面對現實的國際外交關係，民進黨「全面執政」更要「全面負責」，執政了就要幫找台灣找路，幫台商找活路，若民進黨不要西邊市場，「新南向」恐變成「新難向」。

林麗蟬指出，其實從柬埔寨的例子可以看出整個東協國家的對中政策，基本上一中原則並不是只有柬埔寨支持，而是整個東協國家的大原則，因此蔡政府應該要思考，一邊推動新南向政策的同時，如何讓台商以及民間交流在東協各國更順暢。

林麗蟬說，蔡政府希望國人投入新南向，也應該做好人民的後盾，給國人信心，不能只是在國內喊得大聲，實際上東南亞的國際環境讓想投資或交流的國人卻步，顯示蔡政府的新南向政策仍有很大的隱憂。

(中時)