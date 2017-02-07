父母皆名人 白綺葳期待站上HBL舞台
滬江高中本屆8強賽再以78比52擊敗苗栗高商後，已打下3連勝，晉級4強機會濃厚。此役在場邊忙碌為學姊遞毛巾與飲水的預備球員，可是大有來頭，她是前戰神隊球員白明禮與藝人錢盈潔的大女兒白綺葳，她目前就讀滬江高中一年級，希望能繼承父親衣缽，站上HBL舞台。
「爸爸其實不建議我打球，他認為很辛苦。」白綺葳從小就到球場看白明禮打球，偶爾也會在球場上玩球，就讀介壽國中一年級時，決定要踏上籃球路，國中畢業後選擇報考南湖高中，雖沒考上，但隨後到滬江追夢，她說：「可能是受到爸爸影響吧，就想試試看，想走籃球這條路。」
白綺葳知道爸爸是名國手，雖沒看過爸爸在球場上的英姿，卻常聽到許多人對爸爸球技的讚美，但她還沒獲得爸爸指導，她說：「爸爸有設定目標要我完成，才願意親自教我，但我沒有動力。」問她動力要從何而來？她笑著向爸爸喊話，只要爸爸親自教就有動力。
爸爸是名國手，媽媽錢盈潔則是紅極一時的少女團體「紅唇族」成員，白綺葳從小就習慣生活在眾人眼光中，「其實有壓力，因為爸爸很會打球，媽媽很會唱歌，我卻沒有遺傳到他們。」她還有個妹妹，一家人平日打鬧，感情很好。
白綺葳國中時期常有電視通告，陪媽媽上節目，去年也接過對岸的礦泉水廣告，雖不排斥演藝圈，但她就是想走上籃球路，她強調爸爸對自己影響很大，她說：「進到球隊，爸爸告訴我，就算球沒打好，也能學到團體生活。就嘗試看看，若真的不行，就走別條路。」
(中時電子報)
關鍵字：高中
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