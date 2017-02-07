高中端連署考完再招 大學力挺完整學習
逾百所高中教育人員連署新考招案，呼籲教完再招生，不少大學也支持，有校長認為用大學先修課來彌補學力只能治標，延後招生，讓學生完整學習才是治本。
大學招聯會去年公布考招改革方案，逾百校高中教育人員連署，呼籲維護高中學習完整性，並建議等教完再招生，高三寒假先考學測，6月中考加深加廣學科，7月再啟動大學推甄申請，以維護高中完整學習。
有部分大學校長也支持高中端的意見，率先表態支持連署的實踐大學校長陳振貴指出，大學為了提前搶學生，導致現在甄選比率越來越高，幾乎一半學生在高三下就錄取學校，使上課受到干擾，學生沒有完整學習，也導致學力不足、學習績效有所減損。
為了減少學生學力不足或程度落差的問題，陳振貴指出，有大學提出先修課或補救教學，但這些只能「治標」，治本最好的方法就是延後招生時程，等學生上完課再進行，才能將影響降到最低，雖然延後招生，可能讓甄選報到等時程都擠在暑假，但為了讓高中生完整學習，大學也應該配合調整。
台灣大學註冊組主任洪泰雄也表示，如果學生的物理、化學、數學只有高二程度，到大學念物理、化學、數學等系，就會覺得很辛苦；既然高中端認為延後招生時程能讓學生完整學習，大學端的招生作業也可以配合延後到暑假，雖然會有一些技術性問題，但相信還是可以克服。
台灣科技大學校長廖慶榮表示，雖然台科大以招收技職學生為主，但觀察近年高中生狀況，可發現很多「高三畢業卻只有高二水準」，既然推動12年國教，就應該真正學到12年，但現在卻只有學到11年或11年半，因此支持高中完整學習。1060207
(中央社)
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