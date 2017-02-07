徐永明：試委激立委修法 自取其辱
時代力量立法院黨團總召徐永明說，推動年金改革過程中有些考試委員自曝原形，提醒民眾有如盲腸機關存在，還挑戰執政黨年改步調，激發立委擬修法減少考委人數，可謂自取其辱。
媒體報導，部分考試委員反彈政府年金改革版本，立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，黨團已準備提出考試院組織法部分條文修正草案，一方面減少考試委員人數，同時要改制考試院會，讓考選部、銓敘部的提案能直接送進立法院審議。
徐永明今天在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，時代力量去年6月已提出考試院組織法部分條文修正草案，大砍考試委員人數，從19人減為7人，並縮短其任期。時代力量長程目標非常明確，全力推動修憲，廢除考試院。
他說，推動年金改革過程中有些考試委員自曝原形，再次提醒台灣民眾，國家體制中竟還有如盲腸的機關考試院存在，「不割不行」。這些考試委員為了捍衛自我私利，欲挑戰執政黨年金改革步調，反而激發執政黨擬修法，減少考委人數，「可謂自取其辱」。
徐永明表示，廢除考試院是台灣必須要走的路，過去國民黨立委賴士葆也曾提出廢掉考、監兩院的構想，民進黨已掌握立院多數席次，推動修憲廢除考、監兩院，並非不可討論或不可行的政治議程，只看各政黨是否有心逐步推動。
民進黨立委段宜康也在臉書發文表示，考試委員自以為能卡住年金改革法案？審議法案的是立法院，何必等考試院？民進黨團應該自己提公務員的年金改革法案。1060207
(中央社)
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